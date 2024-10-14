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14 октября, 06:16

Орбакайте «переобулась» и тайно выступила вместе с Руссо и Киркоровым в Дубае

SHOT: Орбакайте, Киркоров и Руссов вместе выступили на мероприятии в Дубае

Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и Авраам Руссо. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Елизавета Клементьева, Елизавета Клементьева

Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и Авраам Руссо. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Елизавета Клементьева, Елизавета Клементьева

Сразу несколько российских артистов выступили на частном мероприятии в Дубае на одной сцене с покинувшей РФ Кристиной Орбакайте. Среди них — Филипп Киркоров и Авраам Руссо, которого ранее Орбакайте кинула во время арабского корпоратива, отказавшись петь с ним в последний момент, сообщает SHOT.

Киркоров на мероприятии в Дубае, где также выступали Орбакайте и Руссо. Видео © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, Орбакайте и Руссо заметили на одной сцене на частном мероприятии в одном из ресторанов рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа. Имена артистов держались в секрете. Важным условием тайной вечеринки было не снимать выступление Орбакайте, а также её рядом с другими российскими артистами.

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Напомним, в конце сентября стало известно, что Кристина Орбакайте внезапно отказалась выступать вместе с Авраамом Руссо, у которых было запланировано совместное мероприятие в Дубае. Певица в последний момент нарушила договорённости и заявила, что не поднимается с Руссо на одну сцену. Сам певец рассказал, что уже два года не общался с Орбакайте и не знает, как у неё дела.

Юрий Лысенко
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