Орбакайте «переобулась» и тайно выступила вместе с Руссо и Киркоровым в Дубае

Сразу несколько российских артистов выступили на частном мероприятии в Дубае на одной сцене с покинувшей РФ Кристиной Орбакайте. Среди них — Филипп Киркоров и Авраам Руссо, которого ранее Орбакайте кинула во время арабского корпоратива, отказавшись петь с ним в последний момент, сообщает SHOT.

Киркоров на мероприятии в Дубае, где также выступали Орбакайте и Руссо. Видео © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, Орбакайте и Руссо заметили на одной сцене на частном мероприятии в одном из ресторанов рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа. Имена артистов держались в секрете. Важным условием тайной вечеринки было не снимать выступление Орбакайте, а также её рядом с другими российскими артистами.