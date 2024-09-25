Сбежавшая из России Орбакайте выступает в полупустых залах США, чтобы было на что жить
SHOT: Орбакайте вынуждена выступать в полупустых залах после отъезда из России
Певица Кристина Орбакайте после побега из России вынуждена выступать в полупустых залах: желающих послушать пение беглянки крайне мало. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k
Сбежавшая из России певица Кристина Орбакайте вынуждена выступать в полупустых залах США. По данным SHOT, билеты на концерты дочери Примадонны стоят недорого по американским меркам — цены начинаются от $89 (≈₽8200), но желающих послушать хиты исполнительницы практически нет.
Накануне в Майами прошёл концерт певицы в Lauderhill Performing Arts Center. На него собралась русскоязычная публика, но аншлаг артистке сорвать не удалось: больше половины билетов, а именно 463 штуки, не были раскуплены. Самая бюджетная стоимость — $89 на балконе и чуть подороже — $99 и $119. Итого вместо ожидаемых $120 тысяч (≈₽11,1 млн) певица заработала за прошедшее выступление $69 тысяч (≈₽6,4 млн).
Сейчас у Орбакайте гастрольный чёс по Америке с музыкальным шоу The Best. Ближайший концерт у певицы состоится сегодня в Филадельфии, завтра в Бостоне, но билеты также неохотно раскупаются: например, в Бостоне пока 682 ещё доступны, а это больше половины зала. На концертах артистка в основном поёт старые хиты, благодаря которым обрела популярность в России: «Перелётная птица», «Опять метель», «Мой мир».
Напомним, певица Кристина Орбакайте проживает с семьёй в США. В Россию она приезжает на концерты и для встреч с поклонниками. Известно, что исполнительница готова выступить на корпоративе в РФ за пять миллионов рублей. Однако в последнее время концерты Кристины Орбакайте перестали быть востребованы в России, их отменили в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. После этого певица анонсировала большой тур по США, но в итоге всё-таки вернулась в Россию, где попыталась вновь нажиться на россиянах и сбежать назад. Судя по всему, планы Орбакайте не осуществились и она испытывает финансовые трудности: недавно стало известно, что она продаёт недвижимость в России.