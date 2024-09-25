Сбежавшая из России Орбакайте выступает в полупустых залах США, чтобы было на что жить

Сбежавшая из России певица Кристина Орбакайте вынуждена выступать в полупустых залах США. По данным SHOT, билеты на концерты дочери Примадонны стоят недорого по американским меркам — цены начинаются от $89 (≈₽8200), но желающих послушать хиты исполнительницы практически нет.

Накануне в Майами прошёл концерт певицы в Lauderhill Performing Arts Center. На него собралась русскоязычная публика, но аншлаг артистке сорвать не удалось: больше половины билетов, а именно 463 штуки, не были раскуплены. Самая бюджетная стоимость — $89 на балконе и чуть подороже — $99 и $119. Итого вместо ожидаемых $120 тысяч (≈₽11,1 млн) певица заработала за прошедшее выступление $69 тысяч (≈₽6,4 млн).