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14 ноября, 04:00

Уберечь психику детей: Родители в России признались, что не в восторге от квадроберов

Опрос: Только 2% россиян утверждают, что их дети увлекаются квадробингом

Лишь малая часть родителей в России считают, что их дети увлекаются квадробингом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Лишь малая часть родителей в России считают, что их дети увлекаются квадробингом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Несмотря на возросший интерес в России к квадробингу, лишь немногие россияне считают, что их дети увлекаются подобным явлением. Люди уверены, что этот интерес временный и сойдёт на нет в процессе взросления ребёнка.

Согласно исследованию Tiburon Research, которое есть в распоряжении Life.ru, о квадроберах слышали 70% жителей нашей страны, но большинство (67%) уже стали уставать от новостей про них. Встречали квадроберов в реальной жизни 39% респондентов и только у 6% в окружении есть представители этой субкультуры.

Положительного мнения об этом увлечении придерживаются 12% опрошенных. Большая же часть (61%) относится к нему негативно, считая, что квадробинг не даёт детям ничего хорошего, плохо влияет на психику и мораль, а также является антисоциальным. Лишь немногие взрослые (12%) готовы принять ребёнка, если он объявит себя квадробером, причём показатели схожи как для близкого окружения (члены семьи), так и для социально отдалённых групп (незнакомые дети).

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У некоторых россиян есть мнение, что заниматься квадробингом лучше, чем «сидеть в гаджетах». Более того, 36% считают, что именно скука побуждает детей и подростков заниматься квадробингом, 27% связывают это увлечение с желанием играть, а 24% аудитории считают, что квадробинг связан с физической культурой.

Имеющие детей россияне в большинстве своём (85%) утверждают, что их ребёнок не интересуется этой субкультурой и только 2% признались в обратном. При этом сразу 46% родителей никогда не разговаривали с детьми о квадробинге. Вероятнее всего родители в России будут стремится ограничить увлечение детей, если узнают об их интересе к этой субкультуре. Особенно, если оно будет восприниматься как угрожающее психическому здоровью или социальному поведению.

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Ранее в России призвали не пускать детей-квадроберов в школу. По мнению председателя Свердловского областного родительского комитета, в учебных заведениях есть определённые нормы поведения и ходить на четвереньках там не принято.

Ольга Годуненко
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