Бутеры отменяются: Врач рассказал, кому из россиян категорически запрещена икра на Новый год

Россияне продолжают ждать новогоднего застолья, дабы как можно скорее побаловать себя томящейся в холодильнике оливьешкой, запить салат игристым и дополнить гастрономическую композицию закусками с икрой. Впрочем, последний деликатес пойдёт на пользу далеко не всем. Хоть этот продукт и славится своими полезными свойствами, некоторым категориям граждан он строго противопоказан, предупредил Life.ru гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Отказаться от икры в первую очередь следует людям с аллергией на рыбу и морепродукты, отметил врач. В противном случае они могут столкнуться не только с высыпаниями и зудом, но и даже с анафилаксией. То же самое рекомендовано почечникам из-за высокого содержания в деликатесе натрия, который задерживает жидкость в организме и даёт на орган выделительной системы повышенную нагрузку. Сделать выбор в пользу альтернативных закусок стоит также сердечникам. Несмотря на полезные для «кровяного насоса» перенасыщенные жиры, икра способна вызвать повышение артериального давления.

Беременные и кормящие женщины. Хоть красная икра может быть безопасной в умеренных количествах, риск пищевых инфекций и воздействия на здоровье плода (например, высокий уровень ртути в некоторых морепродуктах) могут ограничивать потребление данного продукта Марат Зиннатуллин Гастроэнтеролог

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язвенная болезнь, икра не рекомендуется из-за обилия соли, которая лишь обострит дискомфорт. А ещё она навредит тем, кто по медицинским показаниям придерживается низкосолевой диеты. Высокая калорийность же некоторых видов икры будет вредна для диабетиков.

«Как и с любым продуктом, важно употреблять икру в умеренных количествах и учитывать индивидуальные особенности организма. Перед введением новых продуктов в рацион, особенно в случае наличия хронических заболеваний, целесообразно проконсультироваться с врачом», — резюмирвоал Зиннатуллин.