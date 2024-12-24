Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 09:12

Губернатор Камчатки рассказал Юнашеву, почему так сильно подорожала икра

Губернатор Солодов заявил Юнашеву, что икра подорожала из-за маленького улова

Цены на икру повысились из-за малых объёмов выловленной рыбы. Об этом в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Солодов про цены на икру. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам Солодова, всё дело в маленьком улове и в том, что россияне стали попросту есть больше икры. Почти весь объём продукции идёт на внутренний рынок, однако цены всё равно остаются немаленькими.

«В этом году мы поймали 130 тысяч тонн, это в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году, например», — отметил глава региона.

Сам Солодов рассказал, что ему больше всего нравится икра нерки, которую он покупал по цене в 7–7,5 тысячи рублей за кг. Президенту России икру он привозить не стал, поскольку у Владимира Путина есть «личные поставки», но закупился для друзей-губернаторов.

Глава ВАРПЭ Зверев: Цены на красную икру в РФ останутся стабильными в 2025 году
Глава ВАРПЭ Зверев: Цены на красную икру в РФ останутся стабильными в 2025 году

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за подорожания 28% россиян решили отказаться от красной икры на новогоднем столе на этот раз. При этом 9% опрошенных заявили, что планируют приобрести даже чёрную икру.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrej Filonenko

Александр Юнашев
  • Новости
  • Региональные власти
  • Общество
  • Только на Life
  • Политика
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar