Губернатор Камчатки рассказал Юнашеву, почему так сильно подорожала икра

Цены на икру повысились из-за малых объёмов выловленной рыбы. Об этом в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Солодов про цены на икру. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам Солодова, всё дело в маленьком улове и в том, что россияне стали попросту есть больше икры. Почти весь объём продукции идёт на внутренний рынок, однако цены всё равно остаются немаленькими.

«В этом году мы поймали 130 тысяч тонн, это в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году, например», — отметил глава региона.

Сам Солодов рассказал, что ему больше всего нравится икра нерки, которую он покупал по цене в 7–7,5 тысячи рублей за кг. Президенту России икру он привозить не стал, поскольку у Владимира Путина есть «личные поставки», но закупился для друзей-губернаторов.