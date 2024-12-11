Глава ВАРПЭ Зверев: Цены на красную икру в РФ останутся стабильными в 2025 году

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что россиянам не стоит ожидать стремительного повышения цен на красную икру. На пресс-конференции в ТАСС он отметил, что в следующем году ситуация стабилизируется, и эскалации цен не произойдёт.

Зверев напомнил, что в советское время килограмм лососёвой икры стоил 30 рублей, что составляло около трети средней месячной зарплаты. Сейчас, несмотря на самую неудачную лососёвую путину за последние 20 лет, килограмм икры стоит от 8,5 до 9,5 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в стране составляет 87 тысяч рублей, поэтому стоимость продукта соответствует менее 11% от дохода.

По словам Зверева, в прошлом на рынке существовало искажённое ценообразование. Дешевизна икры объяснялась наличием браконьерской продукции и некачественных партий от сомнительных производителей. Эти факторы создавали значительный навес на рынке, поэтому цены падали. Однако в настоящее время рынок красной икры приходит в норму.

Президент ВАРПЭ подчеркнул важность выбора добросовестных и авторитетных каналов продажи при покупке деликатеса на новогодний стол. Герман Зверев предостерёг от гонки за чрезмерной экономией, которая может привести к приобретению некачественного продукта. Потребителям рекомендуется ориентироваться на проверенные источники и избегать слишком дешёвых предложений, чтобы гарантировать качество и безопасность продукта.