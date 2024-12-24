Не по карману: Опрос выявил, сколько россиян отказались от красной икры на Новый год
Опрос: 28% россиян не будут покупать красную икру к новогоднему столу
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Согласно исследованию «Почта банка», 28% россиян не планируют приобретать красную икру для новогоднего стола. В ходе опроса, проведённого среди 2500 человек, также выяснилось, что 19% респондентов не собираются покупать шампанское, а 17% — красную рыбу. А вот 36% участников опроса выразили желание не отказываться от этих традиционных продуктов в праздничный вечер. Более того, 9% респондентов планируют приобрести даже чёрную икру.
Основными причинами отказа от покупки, как сообщает РИА «Новости», стали высокая цена (70%), желание попробовать что-то новое (23%) и соблюдение диеты (7%). Большинство опрошенных (33%) намерены потратить на угощения до 5000 рублей, 31% — более 7000 рублей, 25% — от 5000 до 7000 рублей, а 11% вовсе не планируют делать расходы.
Также исследование показало, что 48% россиян не готовятся заранее к Новому году. 25% начинают закупаться продуктами за месяц до праздника, 14% — копят более месяца, 12% используют кредитные карты для покупок, а 1% прибегает к кредитам.
Ранее стала известна стоимость новогоднего стола с икрой и шампанским. Минимальная стоимость блюд и напитков на одну персону составит 460 рублей. Притом что некоторые закуски подорожали почти вдвое по сравнению с 2023-м.