Всё внимание на упаковку: Россиянам рассказали, как сэкономить на икре для новогоднего стола и не прогадать с качеством

Выбор икры на новогодний стол в 2024-м стал для россиян непростой задачей: из-за низкого вылова лососёвых цены в этом году заметно выросли, и многие озадачились поиском наиболее выгодных вариантов. Эксперт рыбного рынка и директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова рассказала Life.ru, на что обратить внимание при покупке деликатеса и как можно сэкономить.

«В этом году очень низкий вылов, поэтому в этом году лососёвых мало. И, соответственно, предложений икры достаточно, но ценник гораздо выше, чем в прошлом году. Поэтому можно выделить несколько вариантов икры. Если мы говорим именно про красную, то это обычная солёная икра или икра из ястыка, она обычно процентов на 30 дешевле. Ястык — это такая плёночка, в которой находится икра. Её достают из рыбы, замораживают и потом уже через какое-то время пробивают. В принципе, в этом году имеет смысл обратить внимание именно на икру из ястыка, потому что она стабильно улучшает своё качество год за годом. По вкусовым качествам она теперь практически не проигрывает», — посоветовала эксперт.

Кирова уточнила, что самая дешёвая красная икра — икра горбуши, но в этом году она также подорожала. Для экономии можно выбирать продукцию меньшего веса — в банках по 95 или 100 граммов. Альтернативой лососёвой икре могут стать более доступные варианты: щучья, тресковая или минтая. Такие виды обходятся примерно в восемь раз дешевле, но имеют свои вкусовые особенности.

При выборе икры важно обращать внимание на её упаковку, отметила собеседница издания. Самый дешёвый деликатес продаётся в жестяных банках. Если же выбор пал на продукцию в прозрачной упаковке из стекла или пластика, важно оценить её визуально. Основные критерии качества: отсутствие подтёков и повреждений тары, умеренное количество жидкости и пластичная консистенция икринок.

«Икра не должна быть слишком сухой или плавать в жидкости. Хорошая икра — это баланс жировой текстуры и небольшого количества сока», — подытожила Кирова.