«Мир одиночества и фантазий»: Названа причина массового отказа зумеров от любви

Современные реалии подкинули человечеству очередную трудность: молодёжи стало всё сложнее выстраивать романтические отношения. Пока сами зумеры отбиваются от родителей модными словами «френдзона» и «нам и так хорошо», эксперты бьют тревогу, называя проблему «психологической асексуальностью», а также замкнутостью и эскапизмом.

По словам доктора философских наук, профессора, ведущего эксперта лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках НИЯУ МИФИ Катерины Тихомировой, молодые люди вместо того, чтобы строить любовь, проводят драгоценное время в виртуальном мире. Это сказывается на их мироощущении и отсутствии привязанности друг к другу.

«Современные молодые люди замкнуты в себе и склонны к эскапизму. Этот термин обозначает бегство из реальности, социума, культуры, цивилизации в противоположном направлении; выбор природы (экоигры), «мира» одиночества, фантазий», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

Она считает, что всему виной развитие технологий. Поколение Z родилось и выросло в эпоху гаджетов, узнаёт мир при помощи «умных» колонок и Интернета. Под влиянием новой смарт-реальности сформировался и новый человек — «цифровой» субъект с совершенно другим отношением к любви, партнёру и пониманию себя, заключила философ.