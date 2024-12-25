Тунеядство — новый тренд: Социолог рассказал о новом молодёжном движении «ни-ни»

До россиян из Запада добралось так называемое движение «ни-ни». Его представители — молодые люди в возрасте 15-24 лет — отказываются учиться и работать, утверждая, что в стране для этого нет возможностей. «Ни-нишники» создают в соцсетях группы для единомышленников, где делятся своими переживаниями. Они критикуют системы образования и трудоустройства, выступая за реформы, которые помогут молодёжи реализовать свой потенциал и найти место в обществе. Насколько это опасно для будущего поколения и что делать в такой ситуации, рассказал член Совета Конфедерации труда РФ, социолог Павел Кудюкин.

«Проблема «ни-ни» — это проблема любого развитого общества. Если вами не правит, по выражению Некрасова, «царь Голод», если вы как-то можете прокормиться, не получая образования и не работая, то, конечно, такие люди и появляются», — отметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт подчеркнул, что пока проблема в России не так масштабна, как в западных странах. Но если примерно каждый 12-й молодой человек в стране не будет учиться и работать, то это уже повод государству задуматься. По мнению социолога, в первую очередь зумеров останавливает ограниченное число бюджетных мест в колледжах и вузах. Большую часть из них занимают льготники, что лишает других выпускников школ, у которых нет денег на платную учёбу, возможности получить профессию и начать зарабатывать.

С работой также есть проблемы, поскольку зумеры хотят всё и сразу. А в реальности сталкиваются с тем, что надо много трудиться за маленькую зарплату, чтобы чего-то достичь. Чтобы решить эту ситуацию, Кудюкин предложил создать больше рабочих мест, чтобы у молодых людей был выбор.

«В плане занятости молодёжи, я считаю, молодёжь и власть должны идти друг другу навстречу. Назвали Россию социальным государством — надо создавать новые рабочие места», — отметил социолог.