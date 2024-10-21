Зумеры отпрашиваются с работы намного чаще взрослых коллег — и вот почему

Представители поколения Z (зумеры) чаще более взрослых коллег пропускают работу из-за боли в спине. Результатами соответствующего опроса поделился Daily Mail со ссылкой биотехнологическую компанию Alvica Medical.

В исследовании приняли участие 2000 человек различных возрастных групп. Согласно результатам опроса, 24% респондентов в возрасте от 16 до 26 лет пропускали работу в этом году из-за болей в спине и шее. В то же время среди представителей поколения бумеров (больше 59) этот показатель составил лишь 14%.

Миллениалы (в возрасте от 27 до 42 лет) также сталкиваются с такой проблемой: 18% из них пропускали работу по причине схожих заболеваний. У поколения X (43–58 лет) этот показатель ниже — всего 12%.

Генеральный директор Alvica Medical Виктория Франсен связала увеличенное количество жалоб на больную спину и шею у поколения Z с их образом жизни, который включает постоянное использование смартфона и других гаджетов. Она подчеркнула, что это поколение также чаще сталкивается с проблемами позвоночника. В издании отметили, что в целом 63% респондентов сообщили о болях в спине и шее в течение последнего года.