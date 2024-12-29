Миллениалы, зумеры и альфа: Со следующего года начнётся новое поколение, которому уже дали название

Детей, рождённых после 2025 года, будут называть поколением Бета. Это будут первые дети, которые начнут свою жизнь в мире с искусственным интеллектом и роботами, интегрированными в повседневную жизнь, заявил в своём блоге демограф Марк Маккриндл. Главной проблемой этого поколения станет изменяющийся климат.

«Они вырастут в мире, сформированном технологическими прорывами, меняющимися социальными нормами и растущим вниманием к устойчивому развитию и гражданственности», — цитирует демографа «People».

Делить поколения по годам и давать каждому своё название придумали писатель Уильям Штраус и популяризатор науки Нил Хоу. Так, родившимся в период с 1943 по 1960 годы дали название бейби-бумеры. С 1961 года по 1981 рождались люди поколения Х. Затем, до 1996 года идёт поколение миллениалов. Детей, родившихся с 1997 по 2010 год называют зумерами. Завершают цепочку поколений рождённые с 2010 по 2024 годы альфы.