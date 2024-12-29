Миллениалы, зумеры и альфа: Со следующего года начнётся новое поколение, которому уже дали название
Детей, родившихся после 2025 года, будут называть поколением «Бета»
Детей, рождённых после 2025 года, будут называть поколением Бета. Это будут первые дети, которые начнут свою жизнь в мире с искусственным интеллектом и роботами, интегрированными в повседневную жизнь, заявил в своём блоге демограф Марк Маккриндл. Главной проблемой этого поколения станет изменяющийся климат.
«Они вырастут в мире, сформированном технологическими прорывами, меняющимися социальными нормами и растущим вниманием к устойчивому развитию и гражданственности», — цитирует демографа «People».
Делить поколения по годам и давать каждому своё название придумали писатель Уильям Штраус и популяризатор науки Нил Хоу. Так, родившимся в период с 1943 по 1960 годы дали название бейби-бумеры. С 1961 года по 1981 рождались люди поколения Х. Затем, до 1996 года идёт поколение миллениалов. Детей, родившихся с 1997 по 2010 год называют зумерами. Завершают цепочку поколений рождённые с 2010 по 2024 годы альфы.
У каждого поколения имеются свои сформированные ценности и взгляды на жизнь. Например, зумеры чаще миллениалов проводят время с друзьями. Также они часто проводят время на свежем воздухе, выезжают на природы и обсуждают книги или сериалы. Миллениалы же предпочитают организовывать встречи дома или общественных местах.
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