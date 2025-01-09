Включаем Моцарта! Россиянам раскрыли 3 способа прогнать посленовогоднюю хандру

Новогодние праздники сильно истощают гормон радости — дофамин, а значит возвращение к работе всегда будет сопровождаться апатией и плохим настроением. Справиться с этим поможет музыка, которая способна вернуть к жизни истощённый организм. Об этом рассказал ведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!»

Также в передаче были названы ещё два важных условия лёгкого возвращения в рабочий ритм. Прежде всего, это достаточный сон, так как его нехватка способна вогнать человека в депрессию и вызвать неврозы. Малышева посоветовала спать в полной темноте и тишине, убрав гаджеты подальше от себя за несколько часов до сна. И, кроме того, после праздников следует уделить время спортивной активности, ведь физическая нагрузка легко вернёт на волну позитива и поможет привести себя в форму после новогодних застолий.