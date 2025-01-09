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9 января, 13:41

Включаем Моцарта! Россиянам раскрыли 3 способа прогнать посленовогоднюю хандру

Врач Продеус назвал музыку Моцарта способом восстановиться после праздников

Новогодние праздники сильно истощают гормон радости — дофамин, а значит возвращение к работе всегда будет сопровождаться апатией и плохим настроением. Справиться с этим поможет музыка, которая способна вернуть к жизни истощённый организм. Об этом рассказал ведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!»

«Доказано, что лучшим вариантом, с медицинской точки зрения, является музыка Моцарта», — добавила соведущая Елена Малышева.

Также в передаче были названы ещё два важных условия лёгкого возвращения в рабочий ритм. Прежде всего, это достаточный сон, так как его нехватка способна вогнать человека в депрессию и вызвать неврозы. Малышева посоветовала спать в полной темноте и тишине, убрав гаджеты подальше от себя за несколько часов до сна. И, кроме того, после праздников следует уделить время спортивной активности, ведь физическая нагрузка легко вернёт на волну позитива и поможет привести себя в форму после новогодних застолий.

Россиянам подсказали, как подарить вторую жизнь новогодней ёлке
Россиянам подсказали, как подарить вторую жизнь новогодней ёлке

Ранее Life.ru сообщил, что в России резко подскочил спрос на услуги фитнес-клубов после новогодних праздников. Количество поисковых запросов на тему абонементов в спортивные залы выросло в 1,5–2 раза по сравнению с несколькими месяцами ранее, что объясняется желанием россиян привести себя в форму из-за набора веса на фоне застолий.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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