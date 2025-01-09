Россияне массово бросились сжигать жир после новогодних праздников в фитнес-клубах

В России резко подскочил спрос на услуги фитнес-клубов после новогодних праздников, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Количество поисковых запросов на тему абонементов в спортивные залы выросло в 1,5–2 раза по сравнению с несколькими месяцами ранее, что объясняется желанием россиян привести себя в форму из-за набора веса на фоне застолий.

Аналогичный пик популярности спортзалов обычно фиксируется весной, когда люди начинают готовиться к отпускному сезону. А в январские праздники мотивация проста — россияне пережили «салатную кому» и набрали лишние килограммы, от которых они хотят экстренно избавиться. Ещё одна из причин, почему люди сейчас активно интересуются темой спорта, это установка «Новый год — новая жизнь», говорят психологи. Несмотря на регулярное откладывание всех начинаний «на потом», некоторые всё же сдерживают обещания и доходят до фитнес-клубов с наступлением января.

Диетологи предупреждают: не стоит гнаться за быстрым снижением веса — это обернётся возвратом потерянных килограммов. Для того чтобы правильно похудеть, необходимо сосредоточиться на своём питании и дисциплине. Эксперты рекомендуют соблюдать несколько полноценных приёмов пищи — с белками, жирами, углеводами и клетчаткой. Много овощей и зелени обеспечит длительное насыщение и детоксикацию организма после праздничного застолья.

Врываться в тренировочный процесс стоит аккуратно, постепенно увеличивая физическую активность, рекомендуют фитнес-тренеры. Начать можно с малого — 10 тысяч шагов в день и комплексы против отёков, а затем подключать более сложные упражнения и занятия на тренажёрах.