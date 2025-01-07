Больше спорта и меньше стресса: Психолог рассказала, как быстро вернуться в рабочий режим после новогодних праздников
Психолог Бражникова: Спорт поможет быстрее влиться в работу после Нового года
Новогодние праздники подходят к концу, а значит, совсем скоро многим россиянам придётся занять рабочие посты. К погружению в трудовые будни стоит готовиться заранее, советует бизнес-психолог и организационный консультант Ирина Бражникова. Так адаптация к прежнему режиму пройдёт гораздо легче и быстрее, рассказала она Life.ru.
По словам собеседницы издания, чтобы возвращение на работу не обернулось чрезмерным стрессом, нервничать не нужно и на самих праздниках. Кроме того, стоит отказаться от алкоголя и переедания в пользу активного отдыха, например, спорта и прогулок на воздухе. Это не только поможет восстановить силы, но и сохранит организм в бодрости. А ещё важно учитывать личные особенности и опираться на привычки, советует Бражникова.
Наш мозг устроен таким образом, что регулярные привычки запускают связанные с ними нейронные цепи. Используйте эту особенность в свою пользу и начните рабочую неделю с одной из таких привычек. Если в вашей команде приняты регулярные планёрки, то она будет стимулирующим началом недели не только для вас, но и для всей команды. Вспомните вместе с командой, как завершили прошлый год, поговорите о планах на следующий. Важный фактор успешного погружения в работу — мотивация. Если вас мотивируют амбициозные цели, начните с постановки целей на год. Для вдохновения представьте, как будет выглядеть результат, когда вы его достигнете
При этом целеполагание должно быть реалистичным, иначе есть риск столкнуться с обратным эффектом в виде разочарования, предупредила эксперт. А если работа подразумевает тесное взаимодействие с коллегами, начало года — наилучшее время для налаживания контактов и синхронизации, подытожила психолог.
Сон на новогодних каникулах — отличный способ восстановить силы. Однако ограничиваться лишь этим не стоит, так как длинные выходные — ещё и прекрасное время для саморазвития, поиска новых хобби и встреч с людьми, для которых обычно не хватает времени, рассказывал Life.ru.
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