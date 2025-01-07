Больше спорта и меньше стресса: Психолог рассказала, как быстро вернуться в рабочий режим после новогодних праздников

Наш мозг устроен таким образом, что регулярные привычки запускают связанные с ними нейронные цепи. Используйте эту особенность в свою пользу и начните рабочую неделю с одной из таких привычек. Если в вашей команде приняты регулярные планёрки, то она будет стимулирующим началом недели не только для вас, но и для всей команды. Вспомните вместе с командой, как завершили прошлый год, поговорите о планах на следующий. Важный фактор успешного погружения в работу — мотивация. Если вас мотивируют амбициозные цели, начните с постановки целей на год. Для вдохновения представьте, как будет выглядеть результат, когда вы его достигнете