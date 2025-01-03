Уникальная возможность: Психолог объяснила Life.ru, как не проспать все новогодние праздники
Психолог Хрущёва: Отдых на праздниках не должен ограничиваться только сном
Человек спит на столе с подарками. Обложка © freepik / katemangostar
Новогодние каникулы — это уникальная возможность отдохнуть, провести время с близкими и наполниться позитивными эмоциями, считает клинический и судебный психолог Татьяна Хрущёва. Она подчёркивает, что это время стоит использовать максимально эффективно, уделяя внимание расслаблению, общению с семьей и саморазвитию.
По словам эксперта, канун Нового года часто становится стрессовым периодом, который требует восстановления. Хороший сон — важная часть этого процесса. Однако отдых на каникулах не должен ограничиваться только этим. Хрущёва рекомендует активно проводить время с близкими: посещать друзей, родственников, гулять, кататься на коньках или лыжах.
Самый хороший мотиватор заставлять себя выходить на улицу в праздники — это дети и собаки. У кого есть маленькие дети или дети подросткового возраста, им везёт вдвойне, потому что с ними можно пойти кататься на ватрушках и вспомнить волшебство и сказку детства.
Если вы предпочитаете оставаться дома, Хрущёва советует посвятить время саморазвитию. Праздники можно использовать для изучения чего-то нового, ведь времена меняются, и с ними приходят новые профессии и возможности. Что касается мотивации, важно не «заставлять» себя выходить из дома, а осознанно выбирать, как провести это время.
Праздники дают редкий шанс наверстать упущенное: пообщаться с теми, для кого обычно не хватает времени. Это возможность разжечь костёр на даче, печь блины, водить хороводы, запускать фейерверки, играть в снежки — и просто быть рядом с теми, кто дорог.
«Потому что праздники закончатся, начнётся работа и времени на встречи снова не будет хватать. Используйте праздники как отличную возможность наверстать упущенные встречи с любимыми людьми», — заключила Хрущёва.
Ранее Life.ru рассказывал, как воплотить свои планы в жизнь в новом году. Для начала выберите одну задачу, на которой вы будете концентрироваться. Как говорят психологи, попытки преуспеть сразу в нескольких начинаниях, как правило, заканчиваются провалом. Поэтому постарайтесь ставить себе поэтапные задания.