Россиянам подсказали, как подарить вторую жизнь новогодней ёлке

Россиянам рассказали, как дать вторую жизнь новогодней ели. После завершения праздников не спешите её выбрасывать, можно посадить дерево в открытый грунт или в горшок, а также пустить на дрова. Об этом NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

«Самое банальное, что можно сделать с ёлкой, — это распилить её на дрова для дачного мангала или печки. В некоторых крупных городах работают пункты приёма живых елей, их перерабатывают в древесный опил для производства бумаги или топлива», — отметил эксперт.

Если дерево совсем засохло, то есть ещё один способ утилизировать его. Например, из зелёных иголок хитрые хозяйки делают хорошую мульчу для цветочных клумб. Это будет хорошим удобрением и защитит растения от заморозков. Также их можно использовать в качестве подстилки или корма для животных. Они являются природным антисептиком и обладают противогрибковым свойствами.