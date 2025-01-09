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Регион
9 января, 11:28

Россиянам подсказали, как подарить вторую жизнь новогодней ёлке

Эксперт Васильев: После Нового года ёлку можно пустить на дрова для дачи

Россиянам рассказали, как дать вторую жизнь новогодней ели. После завершения праздников не спешите её выбрасывать, можно посадить дерево в открытый грунт или в горшок, а также пустить на дрова. Об этом NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

«Самое банальное, что можно сделать с ёлкой, — это распилить её на дрова для дачного мангала или печки. В некоторых крупных городах работают пункты приёма живых елей, их перерабатывают в древесный опил для производства бумаги или топлива», — отметил эксперт.

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Если дерево совсем засохло, то есть ещё один способ утилизировать его. Например, из зелёных иголок хитрые хозяйки делают хорошую мульчу для цветочных клумб. Это будет хорошим удобрением и защитит растения от заморозков. Также их можно использовать в качестве подстилки или корма для животных. Они являются природным антисептиком и обладают противогрибковым свойствами.

В целом выбрасывать ёлку на помойку — не лучшая идея. В естественных условиях деревья разлагаются десятилетия, а на свалке, в окружении другого мусора, и вовсе выделяют такие токсичные вещества, как метан и углекислый газ. Поэтому лучше что-то сделать с ёлкой или отдать их в специальные пункты приёма на дальнейшую переработку.

Обложка ©

Freepik / prostooleh

Алёна Зиновьева
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