Учёный раскрыл, почему нельзя выбрасывать ёлки на помойку после Нового года
Химик Дорохов: Выброшенные на свалку ёлки выделяют токсичные вещества
После окончания новогодних праздников многие россияне по привычке несут ёлки на свалку. Но, по словам доцента кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, это не самый экологичный способ утилизации зелёной красавицы.
Учёный напомнил, что в естественных условиях деревья разлагаются в течение десятилетий. Углекислый газ, который они выделяют в процессе разложения, усваивается другими организмами. Выбрасывая ёлку на свалку, люди наносят существенный вред не только природе, но и своему организму.
«На свалке, в окружении другого мусора, процессы разложения существенно замедляются. Это способствует накоплению метана и углекислого газа, что приводит к выделению парниковых газов в атмосферу», — подчеркнул Дорохов в беседе с RT.
Вместо того, чтобы выбрасывать ёлки на помойку, химик посоветовал сдавать их в специальные пункты приёма. Там их переработают в щепу для удобрения почвы или отправят в питомники для подстилки животным. Тот, у кого есть дача, может использовать дерево для растопки печи, заключил эксперт.
Ранее россиянам рассказали об опасности ароматических свечей и палочек. Немногие знают, что они в процессе сгорания выделяют токсичные вещества и могут стать причиной аллергии, а также нанести вред органам дыхания. Также эти предметы интерьера могут стать причиной пожара, а ещё они выделяют углекислый газ, который негативно влияет на качество воздуха в квартире.
АГН «Москва» / Денис Воронин