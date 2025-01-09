Учёный раскрыл, почему нельзя выбрасывать ёлки на помойку после Нового года

После окончания новогодних праздников многие россияне по привычке несут ёлки на свалку. Но, по словам доцента кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, это не самый экологичный способ утилизации зелёной красавицы.

Учёный напомнил, что в естественных условиях деревья разлагаются в течение десятилетий. Углекислый газ, который они выделяют в процессе разложения, усваивается другими организмами. Выбрасывая ёлку на свалку, люди наносят существенный вред не только природе, но и своему организму.

«На свалке, в окружении другого мусора, процессы разложения существенно замедляются. Это способствует накоплению метана и углекислого газа, что приводит к выделению парниковых газов в атмосферу», — подчеркнул Дорохов в беседе с RT.

Вместо того, чтобы выбрасывать ёлки на помойку, химик посоветовал сдавать их в специальные пункты приёма. Там их переработают в щепу для удобрения почвы или отправят в питомники для подстилки животным. Тот, у кого есть дача, может использовать дерево для растопки печи, заключил эксперт.