Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 14:30

Тест: Выберите ёлку и узнайте, какой девиз поможет вам пережить все трудности в 2025 году

Верить в лучшее и мыслить позитивно иногда бывает очень непросто, особенно в эпоху мировых потрясений и личных конфликтов. Но мы нашли слова поддержки для каждого!

2024 год кармы стал настоящим испытанием для многих из нас. Переплетение трудностей и вызовов порой казалось настолько непреодолимым, что хотелось опустить руки и сдаться! В такие моменты особенно важно находить источники вдохновения и мотивации. Сохранить позитивный взгляд на жизнь порой помогают не только действия, но и слова, особенно если они принадлежат известным, уважаемым личностям. Поэтому сегодня мы предлагаем вам определиться с девизом на следующий год и узнать, какое высказывание будет помогать приближать вас к успеху, несмотря ни на что. Для этого нужно всего лишь выбрать понравившуюся ёлку — символ чуда и надежды!

При создании этого теста мы черпали вдохновение у наших звёзд! Ловите подборку из 19 самых красивых ёлок отечественного шоу-бизнеса: от росы и дождика до ретростиля. А чтобы девиз на 2025 год работал с удвоенной силой, обязательно прочитайте, какими будут энергии каждого месяца наступающего года и чего ждать от Зелёной Деревянной Змеи!

Самые дорогие ёлочные игрушки мира: 6 примеров, как можно разориться на Новый год
Самые дорогие ёлочные игрушки мира: 6 примеров, как можно разориться на Новый год
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Алексей Белкин, © Freepik

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Новый год
  • Отношения / Психология
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar