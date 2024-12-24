Тест: Выберите ёлку и узнайте, какой девиз поможет вам пережить все трудности в 2025 году

2024 год кармы стал настоящим испытанием для многих из нас. Переплетение трудностей и вызовов порой казалось настолько непреодолимым, что хотелось опустить руки и сдаться! В такие моменты особенно важно находить источники вдохновения и мотивации. Сохранить позитивный взгляд на жизнь порой помогают не только действия, но и слова, особенно если они принадлежат известным, уважаемым личностям. Поэтому сегодня мы предлагаем вам определиться с девизом на следующий год и узнать, какое высказывание будет помогать приближать вас к успеху, несмотря ни на что. Для этого нужно всего лишь выбрать понравившуюся ёлку — символ чуда и надежды!