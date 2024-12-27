Россиян предупредили об опасности ароматических палочек и свечей
Химик Дорохов: Ароматические палочки и свечи опасны для здоровья
Россиян предупредили об опасности ароматических палочек и свечей. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Популярные у россиян ароматические палочки и свечи представляют серьёзную опасность для здоровья, особенно если использовать их неправильно. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии имени РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, данные средства в процессе сгорания выделяю токсичные вещества, которые могут вызвать аллергию, а также нанести вред органам дыхания.
Кроме того, свечи могут стать причиной пожара, а ещё они выделяют углекислый газ, что негативно сказывается на качестве воздуха в квартире. Не менее опасны, по словам собеседника «Газеты.ru», и ароматизаторы в виде аэрозолей, например, освежители воздуха, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, а также вызвать раздражение слизистых.
«Ещё одной проблемой является то, что ароматизаторы могут содержать агрессивные химикаты, способные повредить мебель, ковры и другие поверхности. Некоторые аэрозоли оставляют пятна и разводы, а также могут вызывать коррозию металлических изделий», — подчеркнул эксперт.