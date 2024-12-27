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27 декабря, 08:27

Россиян предупредили об опасности ароматических палочек и свечей

Химик Дорохов: Ароматические палочки и свечи опасны для здоровья

Россиян предупредили об опасности ароматических палочек и свечей. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Россиян предупредили об опасности ароматических палочек и свечей. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Популярные у россиян ароматические палочки и свечи представляют серьёзную опасность для здоровья, особенно если использовать их неправильно. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии имени РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, данные средства в процессе сгорания выделяю токсичные вещества, которые могут вызвать аллергию, а также нанести вред органам дыхания.

Кроме того, свечи могут стать причиной пожара, а ещё они выделяют углекислый газ, что негативно сказывается на качестве воздуха в квартире. Не менее опасны, по словам собеседника «Газеты.ru», и ароматизаторы в виде аэрозолей, например, освежители воздуха, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, а также вызвать раздражение слизистых.

«Ещё одной проблемой является то, что ароматизаторы могут содержать агрессивные химикаты, способные повредить мебель, ковры и другие поверхности. Некоторые аэрозоли оставляют пятна и разводы, а также могут вызывать коррозию металлических изделий», — подчеркнул эксперт.

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Ранее парфюмер рассказала об ароматах для новогоднего настроения. Кроме того, россиянам объяснили, как добиться праздничного настроения с помощью запахов. А ещё ароматерапевт указала на невероятную пользу эфирных масел во время новогодних застолий.

Борис Эльфанд
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