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18 декабря, 12:34

Россиянам рассказали, как добиться новогоднего настроения с помощью запахов: топ-5 ароматов

Новогоднее настроение подарят ароматы хвои, сушёных фруктов и пряностей

Создать новогоднее настроение может каждый прямо в своём доме. Одним из главных атрибутов праздника считается неповторимый хвойный аромат. Однако необязательно для этого покупать живую ель, тем более что ухаживать за ней не так-то просто. Можно ограничиться еловыми ветвями или венком, говорится на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, можно сделать венок из сушёных фруктов. Это не только красиво, оригинально, но и экологично. Благодаря такому украшению дом наполнится сладким ароматом. Лучше всего для венка подойдут яблоки и апельсины.

Психолог дала Life.ru семь топовых советов, чтобы вернуть новогоднее настроение
Психолог дала Life.ru семь топовых советов, чтобы вернуть новогоднее настроение

Электрическую гирлянду можно заменить на карамельные палочки, попкорн или имбирное печенье. Тогда в доме будет пахнуть пряностями. На подсушенные шишки рекомендуется капнуть хвойное масло, а затем оставить их в пакете на день. После этого нужно расставить шишки по всей квартире, чтобы наполнить её приятным запахом. Также можно воспользоваться специальной рождественской смесью из хвои, цитруса, корицы и клюквы. Такая продаётся во многих магазинах и подарит вам ощущение праздника.

При помощи ароматов можно создать не только новогоднее настроение, но и помочь себе при разных болезнях. Например, эфирное масло чайного дерева или орегано можно использовать как антисептики при простудах. Ароматы цитрусовых и обжигающая корица подарят заряд энергии на весь день, успокоиться и снять головную боль можно при помощи запаха перечной мяты. При ранах следует использовать масла ладана, бессмертника и розы, они хорошо заживляют и питают кожу.

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Freepik / awesomecontent

Алёна Зиновьева
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