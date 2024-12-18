Россиянам рассказали, как добиться новогоднего настроения с помощью запахов: топ-5 ароматов

Создать новогоднее настроение может каждый прямо в своём доме. Одним из главных атрибутов праздника считается неповторимый хвойный аромат. Однако необязательно для этого покупать живую ель, тем более что ухаживать за ней не так-то просто. Можно ограничиться еловыми ветвями или венком, говорится на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, можно сделать венок из сушёных фруктов. Это не только красиво, оригинально, но и экологично. Благодаря такому украшению дом наполнится сладким ароматом. Лучше всего для венка подойдут яблоки и апельсины.

Электрическую гирлянду можно заменить на карамельные палочки, попкорн или имбирное печенье. Тогда в доме будет пахнуть пряностями. На подсушенные шишки рекомендуется капнуть хвойное масло, а затем оставить их в пакете на день. После этого нужно расставить шишки по всей квартире, чтобы наполнить её приятным запахом. Также можно воспользоваться специальной рождественской смесью из хвои, цитруса, корицы и клюквы. Такая продаётся во многих магазинах и подарит вам ощущение праздника.