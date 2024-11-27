Психолог дала Life.ru семь топовых советов, чтобы вернуть новогоднее настроение

До боя курантов остаются считанные часы, за окном падает снег, праздничный стол накрыт, а новогоднего настроения как не было, так и нет. С этой проблемой хоть раз сталкивался каждый, когда детское восхищение от наступающей сказки безвозвратно уходит, и в душе возникает печаль. Впрочем, отчаиваться не стоит, считает психолог Ольга Алмазова. Специально для Life.ru эксперт назвала семь способов вернуть позитивный настрой и весело встретить следующий год.

По словам нашей собеседницы, начать следует с воздействия на органы чувств, а именно обоняния, зрения и слуха. По всему дому можно расставить блюдца с апельсиновым или пихтовым маслами, которые наполнят жилище приятными ароматами. О скором празднике напомнит и ёлка — главный и обязательный новогодний символ. Посвятите один из вечеров украшению лесной красавицы, чтобы вернуть приподнятый настрой, советует эксперт. Дополните творческий процесс тематической музыкой или фильмами вроде «Иронии судьбы» или «Ёлок». Лишь после этого можно приступать к следующим шагам, подчеркнула Алмазова.

Поставьте цели на наступающий год. Подумайте, сколько прекрасных перемен к лучшему он может вам принести. Распишите план для их достижения, разбейте его на маленькие шаги. И чем подробнее, тем понятнее вам будет путь до результата. Заведите адвент-календарь. Можно отдельно завести его и для себя, и для ребёнка. Но если дети каждый день достают оттуда сладости, вы можете выбрать для себя вариант для взрослых. Например, это адвент-календарь с косметикой, духами. Ольга Алмазова Психолог

Наконец, ничто не дарит человеку такую же радость на Новый год, как подарки. Причём не обязательно дожидаться заветного сюрприза от близких — порадовать себя можно и самостоятельно, отправившись в путешествие или совершив визит в спа-салон. Также следует позаботиться и о близких. По словам психолога, даже сам процесс упаковки подарков родным в красочную бумагу дарит сильнейший заряд праздничного настроения.

«Мы предвкушаем, как будут рады наши близкие, когда достанут эти коробки из-под ёлки и откроют их», — подытожила Алмазова.