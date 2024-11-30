Лаванда от стресса, мята для бодрости: Топ-10 ароматов, которые лечат

Практически все растения можно использовать как лекарственные средства. Некоторые из них успокаивают и улучшают сон, другие снимают головную боль, третьи укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с простудными заболеваниями. Для лечения можно использовать корни, листья, кору, цветы, сок, смолу и стебли растений. Также лечебными свойствами обладает особый эфирный запах, заявила ароматерапевт, практик Валерия Козинцева.

По словам эксперта, в эфирах может содержаться от 300 до нескольких тысяч химических соединений. В первую очередь растения вырабатывают молекулы, защищающие от грибов, вирусов, бактерий и паразитов. Например, эфирное масло чайного дерева или орегано можно использовать как антисептики при простудах. Помимо этого масла обладают успокаивающими свойствами. Стоит вспомнить только про аромат лаванды или валерьяны. Также они могут заряжать энергией на весь день и улучшить качество кожи.

«Если нам нужно поднять энергию, взбодриться, то тогда для этого идеально подойдут ароматы цитрусовых и обжигающая корица. При проблемах с кожей нужно взять те масла, которые обладают сильным регенерирующими свойствами, которые помогают быстрее восстанавливать клетки эпидермиса: это ладан, бессмертник, роза», — рассказала ароматерапевт в интервью RuNews24.ru.

Вдыхание ароматов перечной мяты утром поможет быстрее проснуться, а вечером — успокоиться и расслабиться, снять головную боль или спазм в ЖКТ. Масло лаванды кроме успокаивающего эффекта обладает потрясающими регенерирующими свойствами, поэтому его можно использовать при ожогах и других кожных повреждениях. Главное держать в доме масло без всяких примесей, посоветовала эксперт.