Запахи могут продлить жизнь: новый метод ольфактотерапии в борьбе с раком мозга

Российские учёные из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН обнаружили, что запахи противоположного пола способны продлить жизнь пациентов с опухолями мозга. Об этом рассказали РИА «Новости».

Исследования проводились на лабораторных мышах с глиомами — опухолями головного мозга, которые занимают лидирующее место среди нейроонкологических заболеваний. Особенно опасными являются глиобластомы четвёртой стадии. Этот диагноз имеют высокий риск летального исхода.

Обычно глиобластому лечат хирургическим путём, лучевой и химиотерапией. В процессе пациенты часто испытывают моральное истощение и подавленность. Это побудило учёных искать способы улучшить качество жизни больных. В ходе исследования научные сотрудники применили метод ольфакторной стимуляции, основанный на обонянии. В клетки к самцам помещали «загрязнённые» подстилки с запахом грызунов противоположного пола. Эксперимент показал, что такие запахи способствуют увеличению продолжительности жизни мышей на 10–15%.

«Мы не утверждаем, что запах сородичей остановил развитие опухоли, но хемосигналы действительно продлили жизнь мышей с глиобластомой», — отметил ведущий исследователь Евгений Завьялов. Он также предположил, что «запах близкого человека» может благотворно влиять на продолжительность жизни тяжело больных людей.

Сейчас учёные занимаются подготовкой научной публикации с результатами исследования. Если последующие эксперименты докажут эффективность метода, его могут начать использовать в медицине. В отличие от лекарственных препаратов, этот подход не требует сложного протокола лицензирования.