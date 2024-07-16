Петербургские учёные разработали лекарство для лечения рака кожи
Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали вещество, которое сможет замедлить рост образований при раке. Соединение уже протестировали на мышах с онкологией, побочных эффектов выявлено не было. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
"За неделю терапии нам не удалось добиться полного излечения мыши, но при этом нам удалось добиться значительного ингибирования роста опухоли. И разница в размере итоговой между группой мышей, которые получали наш препарат, и существующей уже — в четыре раза", — рассказала лаборант-исследователь нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ Анна Рогова.
По словам учёных, на отечественном рынке таких аналогов нет, новую разработку уже запатентовали. Специалисты отметили, что вещество может оказаться в разы эффективнее лекарств, которые существуют на данный момент. В институте раскрыли, что работа по созданию препарата началась два года назад.
Ранее Life.ru сообщал, что учёные научились выявлять рак поджелудочной железы за три года до диагностики. Исследователи выяснили, что такой вид недуга можно выявить по потере веса и повышенному уровню сахара в крови. Медики полагают, что итоги открытия помогут не допускать запущенных случаев болезни.
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