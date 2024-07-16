Петербургские учёные разработали лекарство для лечения рака кожи

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали вещество, которое сможет замедлить рост образований при раке. Соединение уже протестировали на мышах с онкологией, побочных эффектов выявлено не было. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

"За неделю терапии нам не удалось добиться полного излечения мыши, но при этом нам удалось добиться значительного ингибирования роста опухоли. И разница в размере итоговой между группой мышей, которые получали наш препарат, и существующей уже — в четыре раза", — рассказала лаборант-исследователь нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ Анна Рогова.

По словам учёных, на отечественном рынке таких аналогов нет, новую разработку уже запатентовали. Специалисты отметили, что вещество может оказаться в разы эффективнее лекарств, которые существуют на данный момент. В институте раскрыли, что работа по созданию препарата началась два года назад.