Ароматерапевт рассказала о невероятной пользе эфирных масел во время новогодних застолий
Эксперт Козинцева: Эфирное масло мяты поможет от тяжести в животе
В Новый год эфирные масла помогут не только создать атмосферу праздника, но и сохранить здоровье после длительных застолий, рассказала ароматерапевт Валерия Козинцева. Она рекомендовала обратить внимание на такие ароматы, как ель, пихта, корица, имбирь, апельсин, гвоздика и другие. По словам эксперта, их можно не только распылить в квартире, но и принять как лечебное средство.
Разумеется, речь идёт только о терапевтическом классе масел, которые прошли строгую проверку. Так, аромат корицы помогает уменьшить тягу к сладкому, что особенно актуально в Новый год. А лимонное эфирное масло ускорит детоксикацию организма. Специалист рекомендовала также масла имбиря и кинзы.
«Если после застолья вас терзает чувство тяжести и неприятные ощущения в животе, используйте эфирное масло мяты перечной. Растворите одну каплю масла в стакане воды и выпейте эту смесь. Такая простая комбинация поможет избавиться от дискомфорта и вернёт лёгкость», — подчеркнула ароматерапевт в беседе с RuNews24.ru.
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