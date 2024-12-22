Ароматерапевт рассказала о невероятной пользе эфирных масел во время новогодних застолий

В Новый год эфирные масла помогут не только создать атмосферу праздника, но и сохранить здоровье после длительных застолий, рассказала ароматерапевт Валерия Козинцева. Она рекомендовала обратить внимание на такие ароматы, как ель, пихта, корица, имбирь, апельсин, гвоздика и другие. По словам эксперта, их можно не только распылить в квартире, но и принять как лечебное средство.