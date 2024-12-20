Объедаемся, но с умом: Россиянам раскрыли, заболеют ли они раком от новогоднего застолья

За одно новогоднее застолье заболеть раком невозможно, даже проведя его безобразно по отношению к организму. Однако нередко на праздничном столе лежит то, что мы едим и пьём в течение многих лет, даже не задумываясь о потенциальном вреде для нашего здоровья.

Как рассказал в беседе с Life.ru врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов, к этому относится алкоголь, сладкие или чрезмерно горячие напитки, продукты из переработанного мяса, а также приготовленные на гриле.

Кроме того, для многих людей новогодние праздники – возможность днями валяться на диване, доедать оставшееся с новогоднего стола, смотреть телевизор, отсыпаться. А гиподинамия (малая физическая активность) и избыточное питание – путь к избыточной массе тела, что чревато увеличением риска развития злокачественных опухолей. Денис Романов Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

Эксперт отметил, что не вправе указывать людям, как и кому праздновать Новый год. Но по возможности не стоит злоупотреблять традиционными и не очень полезными для здоровья элементами праздника, а также забывать о разумном режиме бодрствования и отдыха и необходимости физической активности.