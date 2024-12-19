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19 декабря, 15:53

Надоело стоять у плиты? Экономист раскрыла, сколько стоит встретить Новый год в ресторанах Москвы

Экономист Иванова: Цены на новогодние банкеты в ресторанах выросли на 25-30%

Домашние застолья, которым предшествует целый день стояния у плиты и украшение дома, могли надоесть некоторым россиянам. В этом случае отпраздновать Новый год можно в кафе или в ресторане. Сколько придётся отдать за праздничный банкет в Москве, рассказали эксперты в беседе с RG.ru.

По словам замдиректора Института экономики и финансов Валерии Ивановой, цены на новогодние мероприятия в этом году выросли на 25-30% из-за инфляции и подорожания продуктов. Например, вдвое увеличилась стоимость красной рыбы, а акцизы на алкоголь привели к его подорожанию практически на треть. Поэтому сегодня за празднование Нового года в ресторане жителям столицы придётся отдать в среднем 15 тысяч рублей за человека. В эту стоимость входит не только еда и напитки, но и развлекательная программа.

Несмотря на то, что до Нового года осталось чуть меньше двух недель, свободные места в заведениях общепита не редкость. Это говорит о снижении покупательской способности населения, а также о большой вариативности проведения праздника, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Те, кто не хочет отмечать главную ночь года дома, не всегда идут в рестораны. Большой популярностью у россиян пользуется аренда бунгало за городом, куда заказывают еду из ресторана.

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Кроме того, некоторые жители РФ предпочитают уехать на Новый год из родного города. Самыми популярными направлениями в этот раз стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также люди скупили билеты в Зеленоградск, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск и Шерегеш. Семьи с детьми будут отмечать праздник в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Ещё в октябре все номера там были раскуплены, несмотря на высокие цены. С 31 декабря по 6 января остановиться там можно за 14 тысяч рублей для всей семьи. Дополнительно придётся заплатить, чтобы лично увидеться и пообщаться с добрым волшебником.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Алёна Зиновьева
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