Надоело стоять у плиты? Экономист раскрыла, сколько стоит встретить Новый год в ресторанах Москвы

Домашние застолья, которым предшествует целый день стояния у плиты и украшение дома, могли надоесть некоторым россиянам. В этом случае отпраздновать Новый год можно в кафе или в ресторане. Сколько придётся отдать за праздничный банкет в Москве, рассказали эксперты в беседе с RG.ru.

По словам замдиректора Института экономики и финансов Валерии Ивановой, цены на новогодние мероприятия в этом году выросли на 25-30% из-за инфляции и подорожания продуктов. Например, вдвое увеличилась стоимость красной рыбы, а акцизы на алкоголь привели к его подорожанию практически на треть. Поэтому сегодня за празднование Нового года в ресторане жителям столицы придётся отдать в среднем 15 тысяч рублей за человека. В эту стоимость входит не только еда и напитки, но и развлекательная программа.

Несмотря на то, что до Нового года осталось чуть меньше двух недель, свободные места в заведениях общепита не редкость. Это говорит о снижении покупательской способности населения, а также о большой вариативности проведения праздника, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Те, кто не хочет отмечать главную ночь года дома, не всегда идут в рестораны. Большой популярностью у россиян пользуется аренда бунгало за городом, куда заказывают еду из ресторана.