Стать лучшей версией себя: Life.ru узнал топ-10 обещаний россиян в новогоднюю ночь
Составлен топ-10 обещаний, которые намерены дать себе россияне в новогоднюю ночь
Новый год — это время, когда таящиеся впереди надежды и свершения становятся ощутимо ближе. Здесь важно не ставить перед собой каких-то заоблачных невыполнимых целей. Онлайн-школа английского языка «Skyeng» провела исследование, выяснив 10 самых популярных желаний, которые загадают россияне в новогоднюю ночь. Результаты оказались в распоряжении Life.ru.
31% россиян, к примеру, хотят на Новый год загадать побольше путешествовать и открывать новые места. 30% опрошенных хотят начать регулярно заниматься спортом и улучшить питание. Ещё 20% будут рады новым хобби и увлечениям. Каждый четвёртый (25%) собирается заняться изучением английского языка. Улучшить разговорные навыки планируют 16%, а ежедневно заниматься по 15—30 минут — 13%. Фильмы и сериалы с оригинальной звуковой дорожкой хотят начать смотреть 9%, ещё столько же настроены пройти полный языковой курс. Некоторые респонденты изъявили желания пообщаться с носителем языка (4%) или прочитать хотя бы одну книгу на английском языке (2%).
«Каждый Новый год мы наблюдаем традиционный приток студентов. Это связано с тем, что многие ставят изучение английского в список новогодних обещаний. Чтобы избежать падение мотивации, важно интегрировать изучение языка в повседневную жизнь — даже 15–30 минут в день могут дать ощутимый результат и помогая постепенно двигаться к цели» – рассказывает менеджер по продукту в Skyeng Марина Евстратова.
Примечательно, что 48% россиян выбирают подарки, связанные с изучением языка. Это могут быть подарочные сертификаты (18%), подписки на онлайн-школы (18%) и книги на английском (11%).
В онлайн-опросе приняли участие более 1200 россиян в возрасте от 18 лет из городов-миллионников РФ.
Желаем вам преуспеть во всех своих начинаниях в Новом году, а если вы собираетесь взяться за изучение языка, то спросите у этих гуру из онлайн школ, как перевести на английский, к примеру, слово «сквозняк». После недолгой паузы вы сможете закидать эксперта или носителя языка ещё парой непереводимых слов из материала Life.ru, в котором мы рассказали о русских словах, способных поставить в тупик любого переводчика.
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