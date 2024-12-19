Стать лучшей версией себя: Life.ru узнал топ-10 обещаний россиян в новогоднюю ночь

Новый год — это время, когда таящиеся впереди надежды и свершения становятся ощутимо ближе. Здесь важно не ставить перед собой каких-то заоблачных невыполнимых целей. Онлайн-школа английского языка «Skyeng» провела исследование, выяснив 10 самых популярных желаний, которые загадают россияне в новогоднюю ночь. Результаты оказались в распоряжении Life.ru.

31% россиян, к примеру, хотят на Новый год загадать побольше путешествовать и открывать новые места. 30% опрошенных хотят начать регулярно заниматься спортом и улучшить питание. Ещё 20% будут рады новым хобби и увлечениям. Каждый четвёртый (25%) собирается заняться изучением английского языка. Улучшить разговорные навыки планируют 16%, а ежедневно заниматься по 15—30 минут — 13%. Фильмы и сериалы с оригинальной звуковой дорожкой хотят начать смотреть 9%, ещё столько же настроены пройти полный языковой курс. Некоторые респонденты изъявили желания пообщаться с носителем языка (4%) или прочитать хотя бы одну книгу на английском языке (2%).

«Каждый Новый год мы наблюдаем традиционный приток студентов. Это связано с тем, что многие ставят изучение английского в список новогодних обещаний. Чтобы избежать падение мотивации, важно интегрировать изучение языка в повседневную жизнь — даже 15–30 минут в день могут дать ощутимый результат и помогая постепенно двигаться к цели» – рассказывает менеджер по продукту в Skyeng Марина Евстратова.

Примечательно, что 48% россиян выбирают подарки, связанные с изучением языка. Это могут быть подарочные сертификаты (18%), подписки на онлайн-школы (18%) и книги на английском (11%).

В онлайн-опросе приняли участие более 1200 россиян в возрасте от 18 лет из городов-миллионников РФ.