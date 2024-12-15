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15 декабря, 14:28

Ожил и заговорил по-русски: В Москве врачи спасли жизнь знаменитому английскому писателю

В Москве врачи больницы Вересаева спасли жизнь английскому писателю Эллиоту

Российские врачи спасли жизнь знаменитого английского писателя, редактора и диктора Стива Эллиота, у которого случился инсульт, сообщат телеканал «Звезда». Мужчину экстренно доставили в московскую больницу имени Вересаева в конце прошлой недели — там хирурги и продемонстрировали своё мастерство.

История спасения английского писателя в Москве. Видео © Телеканал «Звезда»

«Я не мог нормально говорить. Моя правая рука плохо работала. Я пробовал попить чай, но он выливался у меня изо рта. У меня была замедленная речь, как будто выпил слишком много», — описал своё состояние Эллиот.

Благо, супруга писателя распознала симптомы инсульта и вызвала скорую помощь. Уже через сорок минут пациент лежал на операционном столе. Медики оценили его состояние по самому высокому уровню тяжести. Дело в том, что инсульт начался во сне, поэтому было трудно определить, когда точно возникли проблемы с сосудами.

В ходе исследования врачи установили, что инсультный очаг не сформировался, поэтому мозг можно было спасти. Когда специалисты удалили бляшки и наложили стент, пациент внезапно «ожил» и начал разговаривать на русском языке, хотя практически не знает его. Англичанин переехал в Россию всего несколько лет назад.

«Прямо на операционном столе пациент уже полностью восстановился, стал разговаривать. К сегодняшнему дню мы получили отсутствие вообще какой-то симптоматики», — рассказала заведующая неврологическим отделением для пациентов с инсультом ГКБ имени Вересаева Тамара Сошина.

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Ранее знаменитая чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт. Спортсменку подключили к ИВЛ. Однако она частично парализована из-за недуга.

Обложка ©

Телеканал «Звезда»

Борис Эльфанд
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