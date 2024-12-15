Ожил и заговорил по-русски: В Москве врачи спасли жизнь знаменитому английскому писателю

Российские врачи спасли жизнь знаменитого английского писателя, редактора и диктора Стива Эллиота, у которого случился инсульт, сообщат телеканал «Звезда». Мужчину экстренно доставили в московскую больницу имени Вересаева в конце прошлой недели — там хирурги и продемонстрировали своё мастерство.

История спасения английского писателя в Москве. Видео © Телеканал «Звезда»

«Я не мог нормально говорить. Моя правая рука плохо работала. Я пробовал попить чай, но он выливался у меня изо рта. У меня была замедленная речь, как будто выпил слишком много», — описал своё состояние Эллиот.

Благо, супруга писателя распознала симптомы инсульта и вызвала скорую помощь. Уже через сорок минут пациент лежал на операционном столе. Медики оценили его состояние по самому высокому уровню тяжести. Дело в том, что инсульт начался во сне, поэтому было трудно определить, когда точно возникли проблемы с сосудами.

В ходе исследования врачи установили, что инсультный очаг не сформировался, поэтому мозг можно было спасти. Когда специалисты удалили бляшки и наложили стент, пациент внезапно «ожил» и начал разговаривать на русском языке, хотя практически не знает его. Англичанин переехал в Россию всего несколько лет назад.