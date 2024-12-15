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Регион
15 декабря, 12:17

Олимпийская чемпионка Сметанина частично парализована после инсульта

ТАСС: У олимпийской чемпионки Сметаниной отказала половина тела после инсульта

Раиса Сметанина. Обложка © ТАСС / Осетров Юрий

Раиса Сметанина. Обложка © ТАСС / Осетров Юрий

В результате инсульта у четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной оказалась парализована правая половина тела. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, сообщил брат спортсменки Фёдор Сметанин в беседе с ТАСС. Сейчас женщина находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

«Произошёл обширный инсульт, состояние её оценивают как стабильно тяжёлое. Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает. Врачи делают всё, что могут, но лечение может растянуться надолго», — пояснил Фёдор.

Сметаниной 72 года, за её плечами пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На международных чемпионатах она получила ещё ряд серьёзных наград.

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Напомним, что знаменитая лыжная гонщица Раиса Сметанина перенесла инсульт. После госпитализации врачам удалось привести её в сознание, однако ненадолго. Состояние спортсменки тяжёлое, она находится в реанимации под наблюдением. Врачи отказываются давать дальнейшие прогнозы.

Николай Рюмин
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