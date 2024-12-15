Олимпийская чемпионка Сметанина частично парализована после инсульта

В результате инсульта у четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной оказалась парализована правая половина тела. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, сообщил брат спортсменки Фёдор Сметанин в беседе с ТАСС. Сейчас женщина находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

«Произошёл обширный инсульт, состояние её оценивают как стабильно тяжёлое. Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает. Врачи делают всё, что могут, но лечение может растянуться надолго», — пояснил Фёдор.

Сметаниной 72 года, за её плечами пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На международных чемпионатах она получила ещё ряд серьёзных наград.