«Давайте помолимся»: Легендарную российскую лыжницу Сметанину подключили к ИВЛ

Состояние здоровья четырёхкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, ранее перенёсшей инсульт, остаётся тяжёлым. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), спортсменка не приходит в сознание. Об этом сообщил экс-президент федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции лёгких и без сознания. Давайте помолимся за её выздоровление, за её здоровье, за её жизнь! Раиса Петровна — легенда Республики Коми и всего лыжного спорта», — сообщил Семенюк в своём телеграм-канале.

Известной лыжнице 72 года. Она стала первой спортсменкой, которая увезла с зимних Олимпийских игр 10 золотых медалей. Отличиться Сметаниной удалось за время продолжительной карьеры и на других значимых соревнованиях. Она семь раз завоёвывала звание чемпионки мира и многократно становилась чемпионкой СССР.