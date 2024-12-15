«Давайте помолимся»: Легендарную российскую лыжницу Сметанину подключили к ИВЛ
Чемпионку ОИ по лыжным гонкам Раису Сметанину подключили к ИВЛ, она без сознания
Раиса Сметанина. Обложка © ТАСС / Юрий Осетров
Состояние здоровья четырёхкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, ранее перенёсшей инсульт, остаётся тяжёлым. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), спортсменка не приходит в сознание. Об этом сообщил экс-президент федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции лёгких и без сознания. Давайте помолимся за её выздоровление, за её здоровье, за её жизнь! Раиса Петровна — легенда Республики Коми и всего лыжного спорта», — сообщил Семенюк в своём телеграм-канале.
Известной лыжнице 72 года. Она стала первой спортсменкой, которая увезла с зимних Олимпийских игр 10 золотых медалей. Отличиться Сметаниной удалось за время продолжительной карьеры и на других значимых соревнованиях. Она семь раз завоёвывала звание чемпионки мира и многократно становилась чемпионкой СССР.
Напомним, на прошлой неделе знаменитая лыжная гонщица Раиса Сметанина перенесла инсульт. После госпитализации врачам удалось привести её в сознание, однако ненадолго. Состояние спортсменки тяжёлое, она находится в реанимации под наблюдением. Врачи отказываются давать дальнейшие прогнозы.