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15 декабря, 08:39
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«Давайте помолимся»: Легендарную российскую лыжницу Сметанину подключили к ИВЛ

Чемпионку ОИ по лыжным гонкам Раису Сметанину подключили к ИВЛ, она без сознания

Раиса Сметанина. Обложка © ТАСС / Юрий Осетров

Раиса Сметанина. Обложка © ТАСС / Юрий Осетров

Состояние здоровья четырёхкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, ранее перенёсшей инсульт, остаётся тяжёлым. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), спортсменка не приходит в сознание. Об этом сообщил экс-президент федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции лёгких и без сознания. Давайте помолимся за её выздоровление, за её здоровье, за её жизнь! Раиса Петровна — легенда Республики Коми и всего лыжного спорта», — сообщил Семенюк в своём телеграм-канале.

Известной лыжнице 72 года. Она стала первой спортсменкой, которая увезла с зимних Олимпийских игр 10 золотых медалей. Отличиться Сметаниной удалось за время продолжительной карьеры и на других значимых соревнованиях. Она семь раз завоёвывала звание чемпионки мира и многократно становилась чемпионкой СССР.

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Напомним, на прошлой неделе знаменитая лыжная гонщица Раиса Сметанина перенесла инсульт. После госпитализации врачам удалось привести её в сознание, однако ненадолго. Состояние спортсменки тяжёлое, она находится в реанимации под наблюдением. Врачи отказываются давать дальнейшие прогнозы.

Мария Любицкая
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