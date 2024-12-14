Врачи не дают прогнозов: Знаменитая чемпионка по лыжным гонкам Сметанина перенесла инсульт

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина сейчас находится в реанимации. Неделю назад она перенесла инсульт, но уже пришла в сознание. Врачи отказываются давать прогнозы касательно состояния титулованной спортсменки, передаёт ТАСС.

«Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за её выздоровление», — сказал глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

Сейчас известной лыжной гонщице 72 года. Она стала первой спортсменкой, которая увезла с зимних Олимпийских игр 10 золотых медалей. Помимо Олимпиад Сметанина выигрывала и другие значимые соревнования. Так, она семикратная чемпионка мира и многократная чемпионка СССР.