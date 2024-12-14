Врачи не дают прогнозов: Знаменитая чемпионка по лыжным гонкам Сметанина перенесла инсульт
Четырёхкратная чемпионка ОИ по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт
Раиса Сметанина, 2006 год. Обложка © ТАСС / Юрий Осетров
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина сейчас находится в реанимации. Неделю назад она перенесла инсульт, но уже пришла в сознание. Врачи отказываются давать прогнозы касательно состояния титулованной спортсменки, передаёт ТАСС.
«Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за её выздоровление», — сказал глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.
Сейчас известной лыжной гонщице 72 года. Она стала первой спортсменкой, которая увезла с зимних Олимпийских игр 10 золотых медалей. Помимо Олимпиад Сметанина выигрывала и другие значимые соревнования. Так, она семикратная чемпионка мира и многократная чемпионка СССР.
Ранее на 46-м году жизни скончался украинский боксёр Вячеслав Узелков. точная причина смерти спортсмена не уточняется, но весной этого года у него обнаружили тромб в сердце. Всего на его счету 30 побед (19 нокаутом) и 4 поражения в 34 боях.