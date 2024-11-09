Украинский боксёр Вячеслав Узелков умер, не дожив до 46
Украинский призёр чемпионата мира по боксу Вячеслав Узелков скончался в 45 лет
Украинский боксёр Вячеслав Узелков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uzelkov_official
Известный боксёр из Украины Вячеслав Узелков умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса страны.
«Его имя навсегда останется в истории спорта, а его пример силы, стойкости и преданности своему делу вдохновит грядущие поколения», — написали представители федерации в Facebook*.
При этом в спортивной организации не назвали точную причину смерти спортсмена. Уточняется, весной этого года у Узелкова обнаружили тромб в сердце. Боксёру сделали операцию, после чего он какое-то время восстанавливался.
Как любитель Узелков стал бронзовым призёром чемпионата мира 2001 года в Белфасте в весовой категории до 91 кг. В 2004 году он начал профессиональную карьеру. Был Интерконтинентальным чемпионом мира по версии WBA. Всего на его счету 30 побед (19 нокаутом) и 4 поражения в 34 боях. После завершения боксёрской деятельности Узелков стал телеведущим
А ранее Life.ru сообщал, что скончался четырёхкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков. Ему было 79 лет.
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