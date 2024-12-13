Актёра Василия Ливанова выписали из больницы после успешной операции

89-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов был выписан из больницы после успешной операции на руке. Это подтвердила супруга исполнителя роли Шерлока Холмса, Елена Ливанова. Хорошими новостями поделился источник «Рен-ТВ».

Ливанов был госпитализирован в начале декабря с тромбозом. Врачи обнаружили кровяной сгусток в артерии руки и удалили его, сделав небольшой надрез. Операция оказалась несложной, и артист перенёс её под местным наркозом. По словам супруги, после выписки Василий Ливанов чувствует себя хорошо.

Последние месяцы выдались трудными для народного артиста. В октябре у него диагностировали злокачественное новообразование в области малого таза. Оно не угрожает жизни актёра, но требует регулярного наблюдения. Ранее, в сентябре, Василий Борисович перенёс ишемический инсульт, после чего был госпитализирован для реабилитации.

Василий Ливанов родился в Москве в 1935 году. Его уникальный тембр голоса стал визитной карточкой, а роли принесли ему всенародную любовь. Вклад артиста в отечественный кинематограф и культуру в целом неоценим. Помимо роли Шерлока Холмса, он озвучил популярные мультфильмы. Его голосом говорят Карлсон, Крокодил Гена и удав из «38 попугаев». Он также известен как режиссёр и сценарист, создавший множество произведений, ставших отечественной классикой.

За свою творческую деятельность Василий Борисович удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Почёта.