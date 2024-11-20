У Ливанова выявили язву желудка с кровотечением, но актёр просится на выписку
Народный артист РСФСР Василий Ливанов отказался от дополнительных обследований и сам попросил выписать его из больницы. По данным SHOT, помимо анемии у советского Шерлока Холмса диагностировали язву желудка с кровотечением. Врачи сделали всё необходимое и зафиксировали в состоянии Ливанова положительную динамику — обошлось без операций.
18 ноября артиста перевели в хирургическое отделение, где собирались продолжить обследования. Но Ливанов от них отказался и попросился домой. Врачи оценили его состояние и оформили письменный отказ, дав Василию Борисовичу рекомендации.
Напомним, 13 ноября Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу в Москве. Ему диагностировали анемию. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. 89-летний «Шерлок Холмс» не мог самостоятельно передвигаться, у него была парализована правая сторона лица. К счастью, всё обошлось. Врачи смогли стабилизировать его состояние, сейчас жизни актёра ничего не угрожает.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев