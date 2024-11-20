У Ливанова выявили язву желудка с кровотечением, но актёр просится на выписку

Народный артист РСФСР Василий Ливанов отказался от дополнительных обследований и сам попросил выписать его из больницы. По данным SHOT, помимо анемии у советского Шерлока Холмса диагностировали язву желудка с кровотечением. Врачи сделали всё необходимое и зафиксировали в состоянии Ливанова положительную динамику — обошлось без операций.