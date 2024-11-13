Стало известно о состоянии «Шерлока» Ливанова после госпитализации

Телеграм-канал уточняет, что поводом для госпитализации стал внеплановый осмотр патронажной службы, в ходе которого сотрудник принял решение вызвать скорую из-за подозрительной бледности артиста. Кроме того, Василий Борисович пожаловался на сильные боли в ноге.

Напомним, ранее 13 ноября стало известно, что Василий Ливанов экстренно госпитализирован в хирургическую реанимацию в Москве. При этом ещё в октябре 89-летний Василий Борисович уже попадал в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Тем не менее одна нога у артиста отнялась, также есть проблемы с речью. 89-летний Василий Борисович с трудом произносит слова.