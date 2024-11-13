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Регион
13 ноября, 13:50

Стало известно о состоянии «Шерлока» Ливанова после госпитализации

SHOT: Василию Ливанову диагностировали анемию

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову, госпитализированному ранее в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, диагностировали анемию. По данным SHOT, актёр находится в состоянии средней тяжести в стационаре.

89-летний «Шерлок Холмс» не может самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица.

Телеграм-канал уточняет, что поводом для госпитализации стал внеплановый осмотр патронажной службы, в ходе которого сотрудник принял решение вызвать скорую из-за подозрительной бледности артиста. Кроме того, Василий Борисович пожаловался на сильные боли в ноге.

Напомним, ранее 13 ноября стало известно, что Василий Ливанов экстренно госпитализирован в хирургическую реанимацию в Москве. При этом ещё в октябре 89-летний Василий Борисович уже попадал в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Тем не менее одна нога у артиста отнялась, также есть проблемы с речью. 89-летний Василий Борисович с трудом произносит слова.

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Александра Вишнякова
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