Стало известно о состоянии «Шерлока» Ливанова после госпитализации
SHOT: Василию Ливанову диагностировали анемию
Народному артисту РСФСР Василию Ливанову, госпитализированному ранее в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, диагностировали анемию. По данным SHOT, актёр находится в состоянии средней тяжести в стационаре.
89-летний «Шерлок Холмс» не может самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица.
Телеграм-канал уточняет, что поводом для госпитализации стал внеплановый осмотр патронажной службы, в ходе которого сотрудник принял решение вызвать скорую из-за подозрительной бледности артиста. Кроме того, Василий Борисович пожаловался на сильные боли в ноге.
Напомним, ранее 13 ноября стало известно, что Василий Ливанов экстренно госпитализирован в хирургическую реанимацию в Москве. При этом ещё в октябре 89-летний Василий Борисович уже попадал в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Тем не менее одна нога у артиста отнялась, также есть проблемы с речью. 89-летний Василий Борисович с трудом произносит слова.