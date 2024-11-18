Актёр Василий Ливанов выписан из больницы в Москве после стабилизации состояния

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по культовому фильму о Шерлоке Холмсе, был выписан из больницы. Врачи смогли стабилизировать его состояние, сейчас жизни актёра ничего не угрожает. Об этом сообщает SHOT.

89-летнего Ливанова выписали из клиники имени Н.В. Склифосовского 18 ноября около 15:00. Туда он попал из-за риска четвёртого инсульта, врачи тогда диагностировали ему анемию. Сейчас актёр чувствует себя хорошо, в течение недели ему провели необходимое лечение и привели показатели здоровья в норму.