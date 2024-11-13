89-летний Василий Ливанов экстренно доставлен в хирургическую реанимацию
Василий Ливанов в 2017 году во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Василий Ливанов экстренно госпитализирован в хирургическую реанимацию в Москве, передаёт SHOT.
Подробности его состояния и причины уточняются.
Напомним, что в октябре 89-летний Василий Борисович пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце.
Кроме «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Василий Ливанов снялся более чем в 40 фильмах, среди которых такие картины, как «Дон Кихот возвращается», «Мастер и Маргарита» и «Звезда пленительного счастья». Его голосом говорили персонажи мультфильмов, такие как Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев». По сценарию, написанному Ливановым совместно с Юрием Энтиным, были созданы и «Бременские музыканты».