89-летний Василий Ливанов экстренно доставлен в хирургическую реанимацию

Кроме «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Василий Ливанов снялся более чем в 40 фильмах, среди которых такие картины, как «Дон Кихот возвращается», «Мастер и Маргарита» и «Звезда пленительного счастья». Его голосом говорили персонажи мультфильмов, такие как Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев». По сценарию, написанному Ливановым совместно с Юрием Энтиным, были созданы и «Бременские музыканты».