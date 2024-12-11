Жена Василия Ливанова заявила, что актёр успешно перенёс операцию на руке

89-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса в советских фильмах, недавно перенёс операцию на руке. По словам его жены Елены, процедура была несложной и прошла под местным наркозом. Актёр находится в больнице, но чувствует себя хорошо, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ливанова экстренно госпитализировали 7 декабря из-за тромба, закупорившего артерию руки. Однако жена артиста опровергла эту информацию, уточнив, что они сами обратились в больницу для планового обследования. Врачи обнаружили тромб и удалили его, сделав небольшой надрез.

Друг Ливанова, поэт-песенник Юрий Энтин, подтвердил успешное удаление тромба и сообщил, что актёра выпишут через пару дней. Он также передал слова благодарности от Василия Борисовича за беспокойство и поддержку.

Невестка артиста Екатерина также отметила, что состояние Ливанова стабильно. Ранее в СМИ появлялась информация о возможных осложнениях, связанных с постковидным синдромом, но сейчас артист чувствует себя лучше.

Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, включая онкологическое заболевание, Василий Ливанов продолжает бороться. Его вклад в отечественный кинематограф неоценим: помимо роли Шерлока Холмса, он озвучил множество популярных мультфильмов и снял несколько художественных фильмов. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из картины «38 попугаев», Громозека из «Тайны третьей планеты». За свою многолетнюю творческую деятельность он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства получил орден Почёта.