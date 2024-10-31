Лобанов из «Интернов» в ярости записал видео о своей операции и прошёлся по «шакалам»
Актёр «Интернов» Ильин опроверг информацию об операции по удалению аппендицита
Александр Ильин. Фото © Telegram / «План Ломоносова»
В своих социальных сетях вокалист российской панк-группы «План Ломоносова» и звезда «Интернов» Александр Ильин опроверг сообщения о своей госпитализации и операции по удалению аппендицита. Актёр заявил, что это лишь слухи. В доказательство своих слов Ильин несколько раз похлопал себя по животу.
Видео с опровержением слухов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandrilyinjr
«Поступила информация от моих родных, что Интернет пестрит новостями, что мне сделали операцию, что она прошла успешно и состояние моё стабилизировалось. Никакой операции мне не делали, никакого аппендицита мне не вырезали», — уточнил артист.
Лобанов обрушился с критикой на журналистов, который, как свора шакалов, подхватывает любой фейк и пытается урвать какой-то кусок. Он подчеркнул, что авторы таких новостей плевать хотели на своих же читателей.
Напомним, ранее появилась информация о госпитализации Ильина. Сообщалось, что актёру провели срочную операцию. А чуть позже в НИИ Склифосовского даже поделились, что состояние звезды «Интернов» удовлетворительно.