Лобанов из «Интернов» в ярости записал видео о своей операции и прошёлся по «‎шакалам»

В своих социальных сетях вокалист российской панк-группы «План Ломоносова» и звезда «Интернов» Александр Ильин опроверг сообщения о своей госпитализации и операции по удалению аппендицита. Актёр заявил, что это лишь слухи. В доказательство своих слов Ильин несколько раз похлопал себя по животу.

Видео с опровержением слухов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandrilyinjr

«Поступила информация от моих родных, что Интернет пестрит новостями, что мне сделали операцию, что она прошла успешно и состояние моё стабилизировалось. Никакой операции мне не делали, никакого аппендицита мне не вырезали», — уточнил артист.