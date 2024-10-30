Звезду «Интернов» Ильина прооперировали после госпитализации с аппендицитом
Александр Ильин. Обложка © Telegram / «План Ломоносова»
Актёра Александра Ильина, наиболее известного по роли Лобанова в сериале «Интерны», прооперировали после госпитализации с аппендицитом в Москве. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Он жаловался на резкие боли в животе, после чего был доставлен в «Склиф». Артист уже восстанавливается в палате.
Напомним, о госпитализации Александра Ильина стало известно 30 октября. У актёра и лидера рок-группы «План Ломоносова» диагностировали аппендицит.