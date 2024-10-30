Звезду «Интернов» Ильина прооперировали после госпитализации с аппендицитом

Актёра Александра Ильина, наиболее известного по роли Лобанова в сериале «Интерны», прооперировали после госпитализации с аппендицитом в Москве. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Он жаловался на резкие боли в животе, после чего был доставлен в «Склиф». Артист уже восстанавливается в палате.