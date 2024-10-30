В «Склифе» пролили свет на состояние Лобанова из «Интернов» после срочной операции
НИИ Склифосовского: Состояние звезды «Интернов» Ильина удовлетворительное
Состояние актёра Александра Ильина, которому срочно провели операцию из-за аппендицита, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
«Лежит в диагностике», — добавил собеседник РИА «Новости».
Напомним, о госпитализации Александра Ильина стало известно 30 октября. У актёра и лидера рок-группы «План Ломоносова» диагностировали аппендицит. По данным Life.ru, ему провели срочную операцию.
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