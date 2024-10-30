Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 09:44

В «Склифе» пролили свет на состояние Лобанова из «Интернов» после срочной операции

НИИ Склифосовского: Состояние звезды «Интернов» Ильина удовлетворительное

Состояние актёра Александра Ильина, которому срочно провели операцию из-за аппендицита, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Лежит в диагностике», — добавил собеседник РИА «Новости».

Макаров из «Кадетства» насобирал штрафов из-за гонок на кабриолете
Макаров из «Кадетства» насобирал штрафов из-за гонок на кабриолете

Напомним, о госпитализации Александра Ильина стало известно 30 октября. У актёра и лидера рок-группы «План Ломоносова» диагностировали аппендицит. По данным Life.ru, ему провели срочную операцию.

Обложка ©

Telegram / «План Ломоносова»

Матвей Константинов
  • Новости
  • НИИ Склифосовского
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar