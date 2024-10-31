Врачи боятся за состояние легенды фигурного катания Татьяны Тарасовой
Тарасовой дважды за месяц вызывали скорую из-за обострения язвы желудка
Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина
Здоровье тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой вызывает у врачей опасения. Ей стало плохо после обострения хронической язвы желудка, из-за чего скорая помощь приезжала к ней по вызову уже дважды в течение месяца. О резком ухудшении состояния Тарасовой пишет Mash.
Тренер пожаловалась на общее плохое самочувствие, затруднённое дыхание и нехватку воздуха. Медикам удалось стабилизировать её состояние. Сейчас Тарасовой рекомендовано держаться строгой диеты. От госпитализации легенда фигурного катания отказалась и предпочла лечиться дома.
Ранее сообщалось, что актёра Александра Ильина, наиболее известного по роли Лобанова в сериале «Интерны», прооперировали после госпитализации с аппендицитом в Москве. Он жаловался на резкие боли в животе, после чего был доставлен в «Склиф». Артист уже восстанавливается в палате.