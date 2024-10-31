Врачи боятся за состояние легенды фигурного катания Татьяны Тарасовой

Здоровье тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой вызывает у врачей опасения. Ей стало плохо после обострения хронической язвы желудка, из-за чего скорая помощь приезжала к ней по вызову уже дважды в течение месяца. О резком ухудшении состояния Тарасовой пишет Mash.

Тренер пожаловалась на общее плохое самочувствие, затруднённое дыхание и нехватку воздуха. Медикам удалось стабилизировать её состояние. Сейчас Тарасовой рекомендовано держаться строгой диеты. От госпитализации легенда фигурного катания отказалась и предпочла лечиться дома.