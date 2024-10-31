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31 октября, 07:43

Врачи боятся за состояние легенды фигурного катания Татьяны Тарасовой

Тарасовой дважды за месяц вызывали скорую из-за обострения язвы желудка

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Здоровье тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой вызывает у врачей опасения. Ей стало плохо после обострения хронической язвы желудка, из-за чего скорая помощь приезжала к ней по вызову уже дважды в течение месяца. О резком ухудшении состояния Тарасовой пишет Mash.

Тренер пожаловалась на общее плохое самочувствие, затруднённое дыхание и нехватку воздуха. Медикам удалось стабилизировать её состояние. Сейчас Тарасовой рекомендовано держаться строгой диеты. От госпитализации легенда фигурного катания отказалась и предпочла лечиться дома.

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Ранее сообщалось, что актёра Александра Ильина, наиболее известного по роли Лобанова в сериале «Интерны», прооперировали после госпитализации с аппендицитом в Москве. Он жаловался на резкие боли в животе, после чего был доставлен в «Склиф». Артист уже восстанавливается в палате.

Татьяна Миссуми
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