Тарасова в недоумении от иска Плющенко на 1,8 млн против ушедшей к Тутберидзе фигуристки

Академии "Ангелы Плющенко" и представителям спортсменки Арины Парсеговой следовало утрясти все разногласия и прийти к компромиссу без привлечения суда. Такое мнение высказала в беседе с РИА «Новости» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я не судья и не адвокат, и не знаю всех тонкостей. Вообще это у нас, по-моему, был первый в России суд в фигурном катании. Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому – не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — уверена мастер спорта.

Парсеговой сейчас всего 12 лет, до сезона-2020/21 она тренировалась под началом Этери Тутберидзе, однако затем перешла «под крыло» к Плющенко. Позже юная спортсменка ушла из «Ангелов», чтобы воссоединиться со своей прежней наставницей.