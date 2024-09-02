Тарасова в недоумении от иска Плющенко на 1,8 млн против ушедшей к Тутберидзе фигуристки
Тарасова выступила против суда между Академией Плющенко и фигуристкой Парсеговой
Фигуристка Арина Парсегова. Фото © Федерация фигурного катания на коньках г. Москвы
Академии "Ангелы Плющенко" и представителям спортсменки Арины Парсеговой следовало утрясти все разногласия и прийти к компромиссу без привлечения суда. Такое мнение высказала в беседе с РИА «Новости» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Я не судья и не адвокат, и не знаю всех тонкостей. Вообще это у нас, по-моему, был первый в России суд в фигурном катании. Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому – не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — уверена мастер спорта.
Парсеговой сейчас всего 12 лет, до сезона-2020/21 она тренировалась под началом Этери Тутберидзе, однако затем перешла «под крыло» к Плющенко. Позже юная спортсменка ушла из «Ангелов», чтобы воссоединиться со своей прежней наставницей.
В итоге академия Евгения Плющенко потребовала взыскать 1,9 миллиона рублей с Арины Парсеговой, переметнувшейся в лагерь Этери Тутберидзе. Претензия основывались на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. В итоге суд одобрил иск. Теперь 12-летняя фигуристка дошла «Ангелам Плющенко» почти 2 миллиона рублей.