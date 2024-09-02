Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 14:18

Тарасова в недоумении от иска Плющенко на 1,8 млн против ушедшей к Тутберидзе фигуристки

Тарасова выступила против суда между Академией Плющенко и фигуристкой Парсеговой

Фигуристка Арина Парсегова. Фото © Федерация фигурного катания на коньках г. Москвы

Фигуристка Арина Парсегова. Фото © Федерация фигурного катания на коньках г. Москвы

Академии "Ангелы Плющенко" и представителям спортсменки Арины Парсеговой следовало утрясти все разногласия и прийти к компромиссу без привлечения суда. Такое мнение высказала в беседе с РИА «Новости» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я не судья и не адвокат, и не знаю всех тонкостей. Вообще это у нас, по-моему, был первый в России суд в фигурном катании. Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому – не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — уверена мастер спорта.

Парсеговой сейчас всего 12 лет, до сезона-2020/21 она тренировалась под началом Этери Тутберидзе, однако затем перешла «под крыло» к Плющенко. Позже юная спортсменка ушла из «Ангелов», чтобы воссоединиться со своей прежней наставницей.

"Большая сенсация": Трусова возобновила спортивную карьеру
"Большая сенсация": Трусова возобновила спортивную карьеру

В итоге академия Евгения Плющенко потребовала взыскать 1,9 миллиона рублей с Арины Парсеговой, переметнувшейся в лагерь Этери Тутберидзе. Претензия основывались на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. В итоге суд одобрил иск. Теперь 12-летняя фигуристка дошла «Ангелам Плющенко» почти 2 миллиона рублей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Евгений Плющенко
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров