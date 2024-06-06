Академия Плющенко требует почти два миллиона со сбежавшей от них юной спортсменки
"Ангелы Плющенко" просят взыскать 1,9 млн руб. с ушедшего из академии спортсмена
Фигурист Евгений Плющенко. Обложка © VK / Евгений Плющенко
В Никулинский суд Москвы поступило гражданское дело по иску академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко". Как сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции российской столицы, организация просит служителей Фемиды взыскать задолженность на сумму 1,9 миллиона рублей с ушедшего оттуда спортсмена.
"Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий", — говорится в сообщении.
Также известно, что рассмотрение дела назначено на 17 июля текущего года. Стоит отметить, что ответчиком по данному делу выступает Парсегова Н.С.
Напомним, в мае прошлого года Life.ru писал, что фигуристка Арина Парсегова, которой в настоящее время 12 лет, ушла из академии "Ангелы Плющенко" и вернулась в группу Этери Тутберидзе. Тогда продюсер Яна Рудковская заявила, что Евгений Плющенко отлично подготовил юную спортсменку.