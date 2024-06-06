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6 июня, 20:03

Академия Плющенко требует почти два миллиона со сбежавшей от них юной спортсменки

"Ангелы Плющенко" просят взыскать 1,9 млн руб. с ушедшего из академии спортсмена

Фигурист Евгений Плющенко. Обложка © VK / Евгений Плющенко

Фигурист Евгений Плющенко. Обложка © VK / Евгений Плющенко

В Никулинский суд Москвы поступило гражданское дело по иску академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко". Как сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции российской столицы, организация просит служителей Фемиды взыскать задолженность на сумму 1,9 миллиона рублей с ушедшего оттуда спортсмена.

"Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий", — говорится в сообщении.

Также известно, что рассмотрение дела назначено на 17 июля текущего года. Стоит отметить, что ответчиком по данному делу выступает Парсегова Н.С.

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Напомним, в мае прошлого года Life.ru писал, что фигуристка Арина Парсегова, которой в настоящее время 12 лет, ушла из академии "Ангелы Плющенко" и вернулась в группу Этери Тутберидзе. Тогда продюсер Яна Рудковская заявила, что Евгений Плющенко отлично подготовил юную спортсменку.

Алексей Соловьёв
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