Академия Плющенко требует почти два миллиона со сбежавшей от них юной спортсменки

В Никулинский суд Москвы поступило гражданское дело по иску академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко". Как сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции российской столицы, организация просит служителей Фемиды взыскать задолженность на сумму 1,9 миллиона рублей с ушедшего оттуда спортсмена.

"Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий", — говорится в сообщении.

Также известно, что рассмотрение дела назначено на 17 июля текущего года. Стоит отметить, что ответчиком по данному делу выступает Парсегова Н.С.