Рудковская объяснила, почему Тутберидзе позарилась на Парсегову из команды Плющенко
Рудковская считает, что Тутберидзе "с руками и ногами" берёт фигуристов Плющенко
Продюсер Яна Рудковская заявила, что раз тренер Этери Тутберидзе легко взяла обратно 11-летнюю фигуристку Арину Парсегову, значит, Евгений Плющенко отлично подготовил юную спортсменку.
"Если её взяли после моего мужа (Евгения Плющенко. — Прим. Лайфа) с руками и ногами, значит, мой муж её хорошо подготовил", — сказала Рудковская изданию "Спорт-Экспресс".
До 2020 года Парсегова занималась под руководством Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. Сейчас она вновь вернулась к прежнему тренеру, хотя публично не озвучивались причины такого решения.
Ранее фигуристка Алёна Косторная назвала работу в группе Тутберидзе конвейером. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила спортсменку за такие слова и подчеркнула несправедливость высказывания.
ТАСС / Сергей Бобылев