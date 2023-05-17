Рудковская объяснила, почему Тутберидзе позарилась на Парсегову из команды Плющенко

Продюсер Яна Рудковская заявила, что раз тренер Этери Тутберидзе легко взяла обратно 11-летнюю фигуристку Арину Парсегову, значит, Евгений Плющенко отлично подготовил юную спортсменку.

"Если её взяли после моего мужа (Евгения Плющенко. — Прим. Лайфа) с руками и ногами, значит, мой муж её хорошо подготовил", — сказала Рудковская изданию "Спорт-Экспресс".

До 2020 года Парсегова занималась под руководством Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. Сейчас она вновь вернулась к прежнему тренеру, хотя публично не озвучивались причины такого решения.