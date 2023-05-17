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17 мая, 17:17

Рудковская объяснила, почему Тутберидзе позарилась на Парсегову из команды Плющенко

Рудковская считает, что Тутберидзе "с руками и ногами" берёт фигуристов Плющенко

Продюсер Яна Рудковская заявила, что раз тренер Этери Тутберидзе легко взяла обратно 11-летнюю фигуристку Арину Парсегову, значит, Евгений Плющенко отлично подготовил юную спортсменку.

"Если её взяли после моего мужа (Евгения Плющенко. — Прим. Лайфа) с руками и ногами, значит, мой муж её хорошо подготовил", — сказала Рудковская изданию "Спорт-Экспресс".

До 2020 года Парсегова занималась под руководством Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. Сейчас она вновь вернулась к прежнему тренеру, хотя публично не озвучивались причины такого решения.

Тарасова озвучила свою правду о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе

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Ранее фигуристка Алёна Косторная назвала работу в группе Тутберидзе конвейером. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила спортсменку за такие слова и подчеркнула несправедливость высказывания.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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