"Совесть бы имела": Тарасова пристыдила Косторную

Слова российской фигуристки Алёны Косторной о тренировках в группе Этери Тутберидзе прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она сочла высказывания спортсменки несправедливыми.

"Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Её все узнали, потому что она у Этери была", — высказала своё мнение Тарасова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Ранее фигуристка назвала работу в группе Тутберидзе конвейером. Она занималась в ней с 2017 года, после чего с июля 2020-го почти на год уходила тренироваться в академию Евгения Плющенко. С марта Косторная вернулась к Тутберидзе, но через год вновь ушла — уже к Елене Буяновой в ЦСКА. В январе этого года спортсменка стала кататься в парной категории.