Суд одобрил иск академии Плющенко и постановил взыскать с Парсеговой ₽1,8 млн
Академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд над фигуристкой Ариной Парсеговой. Иск против представителей фигуристки был удовлетворён, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Никулинского районного суда Москвы.
Теперь со спортсменки будет взыскано 1 миллион 800 тысяч рублей.
Напомним, что ранее академия Евгения Плющенко просила взыскать денежные средства со сбежавшей юной спортсменки на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования были основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. Ранее Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Она была в составе до сезона-2020/21, а потом перешла к Плющенко. Однако в конце концов девушка покинула академию ангелов и снова вернулась к Тутберидзе.