Суд одобрил иск академии Плющенко и постановил взыскать с Парсеговой ₽1,8 млн

Напомним, что ранее академия Евгения Плющенко просила взыскать денежные средства со сбежавшей юной спортсменки на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования были основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. Ранее Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Она была в составе до сезона-2020/21, а потом перешла к Плющенко. Однако в конце концов девушка покинула академию ангелов и снова вернулась к Тутберидзе.