17-летнего "ангела Плющенко" отстранили на 5 лет за допинг
Фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на 5 лет из-за допинга
Фигуристка Варвара Горобченко. Обложка © Официальный сайт Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»
Спортсменку Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Варвару Горобченко дисквалифицировали за допинг. Официальное заявление выпустило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Спортсменку отстранили на пять лет. Срок дисквалификации стартовал 15 мая 2023 года и продлится до 14 мая 2028 года. В пробе 17-летней фигуристки нашли запрещённые мельдоний и сибутрамин.
Варвара Горобченко тренируется под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. На занятия девушка ходит в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее Life.ru рассказал о допинг-скандале, который прошёл вокруг первой ракетки мира Янника Синнера. Итальянский теннисист дважды сдавал допинг-тест и всегда получал положительный результат. При этом спортсмен смог избежать дисквалификации. После проверки его всё-таки снимали с выступлений на какое-то время, но все два раза он успешно обжаловал решение и продолжал играть.