17-летнего "ангела Плющенко" отстранили на 5 лет за допинг

Спортсменку отстранили на пять лет. Срок дисквалификации стартовал 15 мая 2023 года и продлится до 14 мая 2028 года. В пробе 17-летней фигуристки нашли запрещённые мельдоний и сибутрамин.

Ранее Life.ru рассказал о допинг-скандале, который прошёл вокруг первой ракетки мира Янника Синнера. Итальянский теннисист дважды сдавал допинг-тест и всегда получал положительный результат. При этом спортсмен смог избежать дисквалификации. После проверки его всё-таки снимали с выступлений на какое-то время, но все два раза он успешно обжаловал решение и продолжал играть.